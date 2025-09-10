ウクライナの隣国ポーランドは、ロシア軍による複数の無人機が領空に侵入したとして、戦闘機を出動させ撃墜したと発表しました。首都ワルシャワの空港を封鎖するなど厳戒態勢がとられています。ポーランド国防省などによりますと、10日、ロシア軍による複数の無人機がウクライナ西部の国境を越えてポーランド領空に侵入し、戦闘機を出動させ撃墜したということです。地上部隊が撃墜した無人機の捜索を行っています。ポーランドのト