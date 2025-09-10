東京の上野でスナックを営む大谷麻稀です。会社員を辞め、未経験の水商売で独立してから早4年目。日本屈指の飲み屋街で、昼も夜もさまざまな人間模様を見てきた私が、今夜のお酒がちょっぴり美味しくなるコラムをお届けします。先日、お客様に尋ねられました。「キャバクラの同伴とアフターって、何が違うの？」システム上の加算額など細かい説明は色々ありますが、端的に言えば、「同伴はキャバ嬢側が喜び、アフターはお客さん側