北海道七飯町鳴川5丁目で2025年9月10日午後1時50分ごろ、畑にクマが出没しました。午後4時現在、町の職員が対応にあたっていて、付近に近づかないよう注意を呼びかけています。また、函館開発建設部によりますと、付近の函館新道でも、七飯本町インターチェンジと七飯大川インターチェンジ間で動物の侵入が確認されたため、午後3時20分ごろから通行止めになっているということです。侵入した動物がクマかわかっていま