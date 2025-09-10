犬は雨で濡れる度にシャンプーをした方がいい？ お散歩中の突然の雨、よくありますよね。 しかし、雨で濡れるたびにシャンプーをしていると、犬の皮膚のバリア機能が奪われ、皮膚病の原因になってしまいます。 シャワーを浴びたときと同じくらいずぶ濡れになった場合のみ、シャンプーしてあげるのがよいでしょう。 犬が雨に濡れてしまったときのお手入れ方法 1.ボディータオルで拭いてから