日本製鉄は9月9日、建築構造用ステンレス鋼材「SUS304A」が、沖縄県那覇市にある首里城正殿の復元整備工事に採用されたと発表した。唐破風屋根に設置された龍頭棟飾下地鉄骨○復元工事の概要首里城は、琉球王国の政治・外交・文化の中心として450年にわたり栄華を誇り、2019年10月31日の火災で正殿が焼失した。復元に向けては2020年に設計が始まり、2022年から本体工事が進められており、2026年の完成を目指している。唐破風屋根に