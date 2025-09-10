国土交通省は、乗員の飲酒に関する管理監督が不十分であるとして、日本航空（JAL）を厳重注意した。これは、8月28日のホノルル発名古屋/中部行きJL793便（ボーイング787-9型機、機体記号：JA874J）に乗務予定だった機長が、社内規定に反して滞在先でビール3本を飲酒。滞在先を出発する前に実施した自発的なアルコール検査でアルコールを検知し、会社に報告した。報告を受けてこの機長を乗務から外した影響で、3便が遅延した。機長