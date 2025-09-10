山本とアイドル2人との3ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月9日に本拠地で行われたロッキーズ戦に7−2と勝利。最近は不振だったテオスカー・ヘルナンデスに8月20日のロッキーズ戦以来の一発が飛び出すなど、ベンチもお祭りムードとなった。【画像】山本由伸との実際の3ショットシーンまたこの日球団の公式Xで更新された衝撃の3ショットにもファンから高い注目が集まった。韓国の人気アイド