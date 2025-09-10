岡本の打力と安定感が評価されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextポスティングによるメジャー移籍が噂されている巨人の岡本和真。すでに、米国各メディアにより移籍先などを予想するトピックが報じられている。シーズンオフが近づくにつれ、NPBを代表する長距離砲に対する、海の向こうからの関心はますます高まるばかりだ。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン現地時間9月8日には、