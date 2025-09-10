［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールド2026年の北中米ワールドカップで優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。出場国が48か国に増え、最大８試合を戦い抜くためには、かつてないほど分厚い選手層が必要になってくる。それは森保一監督も前々から強調していたこと。「アジアで２チーム分、３チーム分の編成をして、勝ってきたことで、間違いなく日本代表全体の底上げができてい