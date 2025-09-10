9月8日、自民党の茂木敏充前幹事長が総裁選出馬の意向を表明した。石破茂首相が7日に辞任を発表した直後に、“いの一番”で名乗りを上げたことで注目を集めたが、過去の言動が次々と掘り返され、物議を醸している。【写真】現総裁・石破首相夫人の「見なきゃよかった…」ワンピース姿茂木氏の政治家としての資質を疑う言動「岸田文雄前政権のもとで幹事長を務めた茂木氏は、これまで外相や経済産業相、経済財政・再生相を歴任。