秋篠宮家の長男、悠仁さまが9月6日、成年式を終えられた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「悠仁殿下は昨年のお誕生日に、すでにご成年を迎えておられる。にもかかわらず、成年式を、今年の19歳のお誕生日まで延期されたのは異例といえる。これは秋篠宮殿下が、あえて悠仁殿下が18歳のうちに成年式を行うことを避け、1年間も延期されるという前例のない選択をされたためではないか」という――。写真＝iStock.com／Tom-Kichi