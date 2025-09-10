日本ハムOBの鶴岡氏が今後のキーマンに挙げた伊藤大海とレイエス(C)産経新聞社2022、23年の2年連続リーグ最下位から、24年は2位に躍進した日本ハム。今季も現在2位に付けているが、ソフトバンクに13.5ゲーム差と離された昨季とは内容が異なる。新庄剛志監督就任から4年。分厚くなった戦力の中から、2016年以来9年ぶりの逆転Vへのキーマンは誰になるのか。日本ハムOB捕手であり、ソフトバンクでもプレー経験を持つ鶴岡慎也氏が分