シャープは、新コーポレートスローガンとして、「ひとの願いの、半歩先。」を制定した。 このスローガンには、「誠意をもって人々の日常に向き合い、日々の困りごとや課題の中から“ひとの願い”を見出し、その願いに対して、創意をもってほんの少し先回りすることで、驚きと喜びをもたらす新たな体験を届けたい」という思いが込められている。「半歩先」には「遠すぎず近すぎず、人々にそ