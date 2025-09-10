キリンホールディングスは9月9日、新製品『エレキソルト カップ』およびリニューアルした『エレキソルト スプーン』を発売した。関係者は「どちらも微弱な電気の力で食事の塩味やうま味を引き出してくれる、減塩サポート食器です」とアピールする。都内では同日、開発に協力したヤーマンと共同でメディア発表会を開催した。キリンホールディングスは9月9日より、エレキソルト公式オンラインストアにて『エレキソルト カップ』と『