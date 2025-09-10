電通と日本経済新聞社(日経)は9月9日、企業の持続的成長と社会的価値を両立して評価できる共創サービスの提供を開始したことを発表した。その主要な指標として「日経グロース インパクト スコア」を新たに開発し、企業の経営の質を多面的に測定できる仕組みを導入した。企業課題のレーダーチャート分析「日経GIS Turtle the Chart」○開発の背景現代の企業経営では、財務情報だけでなく、ESGやサステナビリティ、DXといった非財務