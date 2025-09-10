北海道厚沢部町で畑のトウモロコシが食い荒らされているのが見つかりました。被害にあった数はおよそ４００本で、クマによる食害とみられています。被害があったのは厚沢部町美和にある畑です。９月１０日午前８時ごろ、トウモロコシが食い荒らされているのを畑の所有者が発見しました。被害にあった数はおよそ４００本だということです。（畑の所有者）「（こんな被害は）初めて。何年も前から（クマが）歩いてるのはわかっている