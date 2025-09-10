「YVES ROCHER」から、9月5日より、人気のヘアケア３シリーズにシャンプー専用ポンプをつけたキットが新登場した。ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット AHL「ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット AHL」(3190円)における、AHLシリーズの主役の植物は、ヨーロッパでは食用としても親しまれ、タンパク質を豊富に含むホワイトルーピンを配合。オーガニックブルーアガベの力が加わり、