長崎と熊本では10日朝、線状降水帯が発生しました。午後は北陸や関東などでも激しい雨となっていて、11日にかけて警戒が必要です。九州では10日未明から大雨となっていて、長崎県や熊本県で線状降水帯が発生しました。長崎・南島原市では、6時間降水量が257.5mmと観測史上1位を記録しました。日中は雨雲が東に広がり、北陸や関東を中心に激しい雨となっていて、石川・志賀町で1時間に64.5mmと観測史上1位を記録しています。前線は1