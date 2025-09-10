日本野球機構（NPB）が10日の公示を発表。セ・リーグ3位のDeNAは石上泰輝選手を登録し、知野直人選手の登録を抹消しました。石上選手は大卒プロ2年目の24歳。ルーキーイヤーの昨季は26試合に出場。迎えた今季はさらに出場機会を伸ばし57試合で打率.198、1本塁打、8打点の成績を残していました。しかし8月29日の中日戦で、ヘッドスライディングをした際に右手の小指を負傷。「右小指MP関節橈側側副靭帯付着部剥離骨折」と診断され、