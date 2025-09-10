プロ野球・巨人は10日、岡田悠希選手を1軍登録、三塚琉生選手の登録を抹消しました。岡田選手はここまで1軍で7試合に出場し打率.143の成績。2軍では前日のオイシックス戦でサヨナラタイムリーを放つなど84試合の出場で8本塁打37打点で打率.282としています。抹消された三塚選手は2022年育成6位で入団し、今季6月に支配下登録。5日に2度目の1軍登録となりましたが、昇格後3試合の出場で3打数無安打となりました。ここまで1軍で12打