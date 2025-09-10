元SKE48の松井珠理奈（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露した。松井は「写真集『アイヲシル』発売されました」と記し、10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）が発売されたことを報告。「お手元に届いた方は是非感想コメントしてね」とファンに呼びかけた。さらに、カラフルな水着に麦わら帽子を合わせてウインクするショットを公開し、「この衣装のカットはファッション誌に載っていそうな女の子が