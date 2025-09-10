新ボーイズバンドAxMxP（エイエムピー）が力強いデビューの第一歩を踏み出した。【注目】韓国のZ世代が「バンド」の虜になっているワケAxMxPは9月10日14時、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでデビューアルバムであり1stフルアルバム『AxMxP』の発売記念ショーケースを開催し、デビューステージを披露した。AxMxPは、FTISLAND、CNBLUE、N.Flyingなどが所属するFNCエンターテインメント（以下、FNC）が10年ぶりに送り出