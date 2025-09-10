歌手／タレントのイ・ジヘが、大きな話題を呼んだ“水着記者会見”を振り返った。【写真】豊胸公表歌手、胸の先端が丸見え9月9日に韓国で放送されたバラエティ番組『靴を脱いでドルシンフォーマン』（SBS、原題）では、次回予告としてイ・ジヘ、ソン・ダムビ、キム・トルトルの出演が告知された。この予告でMCのキム・ジュノは、「三大記者会見の一つ」と表現してイ・ジヘの“水着記者会見”に言及。イ・ジヘは「私、発育がよかっ