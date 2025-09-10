◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１０日・Ｇタウン）ＤｅＮＡ、巨人でプレーし、今季限りでの現役引退を表明しているオイシックスの三上朋也投手が、イースタン・巨人戦に先発した。初回先頭でドラフト１位・石塚裕惺に対し、カウント１ボール２ストライクから外角低めのスライダーで遊ゴロに打ち取って降板。交代を告げられると、スタンドからは大きな拍手が起こり、オイシックスナインに迎えられてベンチへと下が