バドミントンの香港オープン第２日が１０日に行われ、女子ダブルスで新ペアとして初戦を迎えた五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、志田千陽（再春館製薬所）組が、１回戦で香港ペアと対戦し、わずか２２分、２１―８、２１―１０のストレートで快勝し、１１日の２回戦に進出した。志田は、初出場した昨夏のパリ五輪の女子ダブルスで松山奈未と組む“シダマツ”ペアで銅メダルを獲得した。昨年末の全日本総合選手権も制したが、今年