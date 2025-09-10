◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人岡田悠希外野手▽阪神原口文仁内野手▽阪神楠本泰史外野手▽ＤｅＮＡ石上泰輝内野手▽中日金丸夢斗投手【出場選手登録抹消】▽巨人三塚琉生外野手▽阪神豊田寛外野手▽ＤｅＮＡ知野直人内野手▽中日松木平優太投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天浅村栄斗内野手▽西武青山美夏人投手【出場選手登録抹消】▽ロッテ田