巨人の大勢投手が１０日、東京ドームで行われた試合前練習で地獄の階段ダッシュを行った。石川達也投手、泉圭輔投手、ケラー投手とともに一塁側スタンドにある４４段の階段を勢いよく駆け上がった。最後の３本目が終わると、４人は息を切らしながらもコンコースにある売店のメニューを見ながら談笑するなど、和気あいあいとした雰囲気で練習をこなした。大勢は４年目の今季、セットアッパーとして５６試合に登板し、７勝４敗１