◆『春よ、来い』『オードリー』本人がモデルの朝ドラは多い物語が終盤を迎えているNHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』。8月28日放送の第109話では、この作品の脚本家・中園ミホ氏（66）本人がモデルだという小学4年生の少女・中里佳保が登場しました。SNSやニュースサイトのコメント欄では一部批判の声があるものの「このクセつよキャラをご本人が描いてるのが面白い」「中里佳保ちゃん、 メッチャいい味」「そういう実体験が有れ