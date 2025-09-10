資料 岡山市によりますと、県立岡山操山高校の1年と3年のクラスで25人が新型コロナウイルスとみられる症状を訴え、24人が欠席しました。1年のクラスは10日から11日まで、３年のクラスは11日から12日まで学級閉鎖の措置を取りました。 また県立岡山城東高校の１年生320人のうち88人がインフルエンザとみられる症状を訴え、35人が欠席しました。このため10日から12日まで学年閉鎖の措置を取りました。