9月に入っても30度超えの厳しい暑さが続いています。気象庁によれば、10月まで残暑が続くそう……。そこで注目したのが、ユニクロの「UVカットフェイスカバー」。UVカット機能のほかに接触冷感機能、ドライ機能、抗菌防臭機能までついた1枚4役！ それが税込990円（値下げ価格）で買えちゃうんです。では、詳しく見ていきましょう。◆エアリズムの素材で、夏に嬉しい快適機能満載！ユニクロの「UVカットフェイスカバー」