天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは2025年9月6日、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式、「加冠の儀」などに出席後、新潟入りした。公務で新潟を訪問されるのは今回が初めてだった。新潟県ご滞在の3日間、愛子さまはさまざまなスタイルのファッションで登場された。【写真】愛子さまがご使用！雅子さまが23年前に使用されたバッグを見る。他、成年式で魅せたペールピンクのドレス姿などもライトブルーのセットアップで爽やかな雰囲