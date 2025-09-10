お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）が9日放送の読売テレビ・日本テレビ系『にけつッ!!』（ytv：毎週火曜深0：59日テレ：毎週日曜深1：45）で、第3子が誕生時に救急搬送されていたことを打ち明けた。【写真】小さな手足！千原ジュニア第3子の赤ちゃんジュニアは8月30日に、自身のインスタグラムで第3子の誕生を発表していた。番組では「『ジュニア 第3子誕生ドキュメント』の話」と題し、出産のエピソードを披露