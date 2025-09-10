【新華社ウルムチ9月10日】中国新疆ウイグル自治区タルバガタイ地区沙湾市で、約2800ヘクタールにわたって広がるトウガラシ畑が収穫期を迎えている。農家は好天を利用して収穫作業を急いでいる。（記者/阿曼、焦祖卿、孫志坤）