この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第10話をごらんください。 ハルミがこだわって建てた注文住宅が、ついに完成しました。ハルミは、できるだけ早く友達に新しい家を見せたいようです。引っ越しを終えた後