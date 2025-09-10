timeleszのメンバーが主演するドラマが来年1月に放送予定であることが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】ジャージやパーカーで…リラックスした様子で密着するtimeleszメンバーtimeleszといえば、来月以降のドラマ主演が立て続けにニュースになったばかりだ。松島聡が10月4日にスタートするドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）で主演が決定。さらに新メンバーの猪俣周杜も出演することが発表された。新メン