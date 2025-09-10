知人女性にわいせつな行為をしたとして、岡山県警は１０日、同県倉敷市、バレーボール・Ｖリーグ女子の倉敷アブレイズの元監督で会社役員の男（４８）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。調べに対し、「覚えがない」と供述しているという。発表では、男は５月１７日正午頃から午後１時頃までの間に同市内で２０歳代の女性の体を触るなどした疑い。倉敷アブレイズによると、男は９日付で監督を辞任したという。