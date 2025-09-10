9月7日、史上最速でのリーグ優勝を果たした阪神タイガース。藤川球児監督（45）にとっては就任1年目での栄光となった。【画像】サッカー元日本代表との離婚を公表…晴れやかな笑顔を見せる加藤ローサ＆「雰囲気がそっくり！」意外な職業で活躍する藤川監督の長男などこの記事の写真をすべて見る優勝決定翌日の9月8日、藤川監督の4歳上の妻・英子さんが「週刊文春」の取材に応じた。「選手だった時よりも、監督の方が大変です。