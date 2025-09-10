「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）ＤｅＮＡ・石上泰輝内野手が１軍に合流した。出場選手登録される見込み。石上は８月２９日の中日戦の試合中のプレーで右手小指を負傷。同３１日に「右小指ＭＰ関節橈側側副靱帯付着部剝離骨折」と診断され、出場選手登録を抹消されていた。しかし、その後の経過が良好で、早くも９月６日の２軍戦・日本ハム戦から実戦復帰。三浦監督は「ファームの方でもしっかり確認して、