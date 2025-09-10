突如浮上した「薬物疑惑」による自宅の家宅捜索を受け、サントリーホールディングスの代表取締役会長職を9月1日に電撃辞任した新浪剛史氏（66）を巡る騒動。自宅から薬物は押収されず、「週刊文春」の独占インタビューで新浪氏は違法性の認識を否定。記者会見でも「潔白」を主張した。【写真】“賭けマージャン”で引責辞任した黒川弘務元検事長会見で潔白を主張した新浪氏©︎時事通信社その新浪氏の弁護人を、元