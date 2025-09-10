私はカナコ。義実家の庭で図鑑を見ながら義父と楽しそうに話すカナタ。義母も「いつもありがとう」と優しく声をかけてくれて、私も感謝していました。ところが突然、義父が憤然とした様子でカナタと家に入ってきました。2人のあいだには重苦しい空気が漂い、カナタは戸惑っているようにも見えます。異変に気付いた義母から「今日はもう帰ってほしい」と告げられました。事情はあとで連絡すると言われたのです。釈然としないまま、