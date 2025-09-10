今回は、めろくるさんが2025年8月23日に投稿した「Telephone」を紹介する。『ボカコレ2025夏』のTOP100ランキングにも参加し、30位にランクイン。“kawaii”作風はしっかりと生かされつつ、革新的でチャレンジングな1曲になっている印象を受けたのが本作だ。まず、一番のポイントは、3Dの初音ミクが屋内駐車場で踊っていること。MVでは2Dのミクも登場し、3Dと交錯する世界観が楽しめるようになっている。文／小町 碧音（こま