9日、大竹市のコンビニエンスストアで起きた強盗事件で、逃走していた男の身柄が確保されたことが、分かりました。事件は9日未明、大竹市本町のコンビニエンスストアで、男が男性店員に刃物を突きつけ脅し、現金約3万7000円を奪ったものです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っていましたが、捜査関係者によると男は東京都内で出頭し、銃刀法違反の疑いで逮捕されたということです。現場では、事件に使われたとみられる刃物