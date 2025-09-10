9月5日に静岡県の焼津市と伊東市で発生した突風について、気象庁は10日、現地調査の結果、両地域とも突風の種類は「竜巻の可能性が高い」と判断したと発表しました。 静岡地方気象台は8日から9日にかけて、職員を気象庁機動調査班（JMA-MOT）として現地に派遣し、調査を行いました。 その結果、焼津市で5日午後1時頃、惣右衛門から下小杉にかけて発生した突風の種類について、発生時に活発な積乱雲が通過していたことや、被害が