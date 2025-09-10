福岡県警本部福岡県警は10日、何者かと共謀し、国内の高齢者からキャッシュカードを盗んだとして、窃盗の疑いで、フィリピンを拠点とする暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」の構成員6人を、成田空港に移送中の航空機内で逮捕した。フィリピン入国管理局が5月に拘束し10日、強制送還した。特殊詐欺事件に関与した疑いがあり、活動実態を詳しく調べる。フィリピン当局は6月、6人とは別にJPドラゴンのリーダー吉岡竜司容疑者（55