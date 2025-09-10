シャープのロゴと新しい企業スローガンシャープは10日、新たな企業スローガンを「ひとの願いの、半歩先。」にしたと発表した。変更は9年ぶり。人々の日々の課題に対し、少し先回りして驚きや喜びのある製品を届けたいという思いを込めた。新しいスローガンが登場するテレビCMを放映し、認知度の拡大を目指す。中期経営計画で示した「独創的な製品やサービスを通じて新しい文化をつくる」という方向性に基づいて策定した。コピ