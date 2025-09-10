◇MLB レッズ4―2パドレス(日本時間10日、ペトコ・パーク)レッズのタイラー・スティーブンソン選手が同点で迎えた9回に勝利を決める“打ち直し”の2ランを放ちました。スティーブンソン選手はこの日、「6番・捕手」で出場。初回の第1打席はピッチャーゴロに終わり、4回に1アウト1塁の場面で第2打席を迎えます。ここでパドレス先発のマイケル・キング投手が投じた直球をはじき返し、ライトへ大きな当たりを放ったスティーブンソン選