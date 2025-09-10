10日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前日清算値比1.5ポイント安の1902ポイントで取引を終えた。出来高は583枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1907.35ポイントに対しては5.35ポイント安。 株探ニュース