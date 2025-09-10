モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さん（26）が2025年9月8日、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの大倉士門さん（32）との夫婦ショットを披露した。「もう9月かあ」みちょぱさんは「もう9月かあ」とコメントをつづり、夫婦で肩を組んだ姿や、海をバックに水着のツーショットを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのタンクトップと黒系のパンツを着用。大倉さんは、黒いシャツとパンツを着用