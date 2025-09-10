サッカー・J1のヴィッセル神戸は10日、GK新井章太選手（36）が神戸市内の病院で検査を行った結果、左ひざ前十字じん帯損傷と診断されたと発表しました。9月下旬に手術予定で、全治は手術日より8か月の見込みとのことです。新井選手は9月3日（水）にニッパツ三ツ沢球技場で行われた、JリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝、横浜FCとの第1戦の試合中に負傷し、途中交代を余儀なくされていました。経験豊富で、