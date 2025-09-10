小学館「JS研究所」は、イマドキ女子小学生のリアルな本音を聞いた、「ChatGPT」「テレビの視聴実態」「各種SNS・動画プラットフォームの利用時間」に関するアンケート調査の結果を発表した。今回の調査は、高学年JSが中心の少女まんが誌「ちゃお」2025年6月号にて、JSを中心とした読者に実施した「メディアの利用状況」に関するアンケート調査の結果を分析・考察したもの。総務省の調査（令和7年版情報通信白書より）によると、国